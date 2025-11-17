Τέλη κυκλοφορίας ακόμη και χωρίς κωδικούς Taxisnet - Βήμα βήμα η διαδικασία
Τέλη κυκλοφορίας ακόμη και χωρίς κωδικούς Taxisnet - Βήμα βήμα η διαδικασία
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις: Η προθεσμία πληρωμής και τα πρόστιμα
Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε στις 03/11/2025 την πλατφόρμα myCar, με την προθεσμία πληρωμής να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Η διαδικασία είναι απλή και προσφέρει δύο επιλογές, ανάλογα με το αν κάποιος έχει «πρόχειρους» τους κωδικούς TAXISnet ή όχι.
Όσοι έχουν κωδικούς, μπαίνουν στο www.aade.gr/myaade, επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «myCAR» και στη συνέχεια πατούν «Είσοδος στην Εφαρμογή».
Εκεί, με τους TAXISnet κωδικούς τους, βλέπουν τα στοιχεία του οχήματός τους και πατούν «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων / Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας» για να κατεβάσουν ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο. Το αρχείο περιλαμβάνει τον 23ψήφιο RF κωδικό πληρωμής, με τον οποίο μπορούν να εξοφλήσουν μέσω e-banking ή σε ταμείο τράπεζας και ΕΛΤΑ.
Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, η ΑΑΔΕ προσφέρει την εναλλακτική πρόσβαση χωρίς σύνδεση. Από την αρχική σελίδα aade.gr επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet», πληκτρολογούν ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας και μπορούν αμέσως να δουν και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο.
Τα ποσά των τελών παραμένουν ίδια με πέρυσι, υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό ή τις εκπομπές ρύπων και αφορούν όλα τα Ι.Χ., μοτοσικλέτες και επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, ΕΔΩ.
Μετά το τέλος του έτους, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει χρεώνονται με πρόστιμα που ξεκινούν από 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και φτάνουν στο 100% από τον Μάρτιο και μετά.
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις: Διαβάστε αναλυτικά, ΕΔΩ.
Καταχωρούν ή επιλέγουν τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης του οχήματος, που επιθυμούν να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία (TK, οδό και αριθμό). Επίσης, δηλώνουν υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος και υποβάλουν την αίτησή.
Σε περίπτωση που:
• είναι μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα δίνει αριθμό αίτησης και ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.
• υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα μέσω μηνύματος στην προσωπική τους θυρίδα «Τα Μηνύματά μου». Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να εγκρίνουν και οι ίδιοι το αίτημα μέσω της εφαρμογής myCAR ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Η διαδικασία ακινησίαςΙδιοκτήτες έχουν την επιλογή μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να δηλώσουν το όχημά τους σε ακινησία. Μόλις συνδεθούν στην εφαρμογή myCAR, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθούν τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία > Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων με χρήση κωδικών TAXISnet.
Καταχωρούν ή επιλέγουν τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης του οχήματος, που επιθυμούν να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία (TK, οδό και αριθμό). Επίσης, δηλώνουν υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος και υποβάλουν την αίτησή.
Σε περίπτωση που:
• είναι μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα δίνει αριθμό αίτησης και ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.
• υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα μέσω μηνύματος στην προσωπική τους θυρίδα «Τα Μηνύματά μου». Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να εγκρίνουν και οι ίδιοι το αίτημα μέσω της εφαρμογής myCAR ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026Τα Τέλη Κυκλοφορίας δεν αλλάζουν λοιπόν, και θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια.
Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται ανάλογα με τον κυβισμό τους.
Ενδεικτικά, ένα όχημα 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ένα 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και ένα 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ. Όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂.
Για τα νεότερα οχήματα, που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει ένα διαφορετικό σύστημα: όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γρ/χλμ) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.
Τέλη κυκλοφορίας 2025: Αναλυτικά τα ποσάΠαρακάτω μπορείτε να δείτε τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκίνητο, ανάλογα με την ακριβή ημερομηνία ταξινόμησης και τα χαρακτηριστικά του (κυβισμό ή εκπομπές CO2):
Ταξινόμηση έως 31.12.2000 (με κυβικά εκατοστά):
0 -300 κ.εκ.: 22 ευρώ
301-785 κ.εκ.: 55 ευρώ
786-1.071 κ.εκ.: 120 ευρώ
1.072-1.357 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κ.εκ.: 225 ευρώ
1.549-1.738 κ.εκ.: 250 ευρώ
1.739-1.928 κ.εκ.: 280 ευρώ
1.929-2.357 κ.εκ.: 615 ευρώ
2.358-3.000 κ.εκ.: 820 ευρώ
3.001-4.000 κ.εκ.: 1.025 ευρώ
4.001 κ.εκ. και άνω: 1.230 ευρώ
Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005 (με κυβικά εκατοστά):
0 -300 κ.εκ.: 22 ευρώ
301-785 κ.εκ.: 55 ευρώ
786-1.071 κ.εκ.: 120 ευρώ
1.072-1.357 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κ.εκ.: 240 ευρώ
1.549-1.738 κ.εκ.: 265 ευρώ
1.739-1.928 κ.εκ.: 300 ευρώ
1.929-2.357 κ.εκ.: 630 ευρώ
2.358-3.000 κ.εκ.: 840 ευρώ
3.001-4.000 κ.εκ.: 1.050 ευρώ
4.001 κ.εκ. και άνω: 1.260 ευρώ
Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010 (με κυβικά εκατοστά):
0 -300 κ.εκ.: 22 ευρώ
301-785 κ.εκ.: 55 ευρώ
786-1.071 κ.εκ.: 120 ευρώ
1.072-1.357 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κ.εκ.: 255 ευρώ
1.549-1.738 κ.εκ.: 280 ευρώ
1.739-1.928 κ.εκ.: 320 ευρώ
1.929-2.357 κ.εκ.: 690 ευρώ
2.358-3.000 κ.εκ.: 920 ευρώ
3.001-4.000 κ.εκ.: 1.150 ευρώ
Ταξινόμηση από 1.11.2010 έως και 31.12.2020 (με ρύπους):
0-90 εκπομπές C02: 0
91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ/ γρ.
101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ/ γρ.
121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/ γρ.
141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/ γρ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ/ γρ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ/ γρ.
181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ/ γρ.
201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ/ γρ.
251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ/ γρ.
Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα (με ρύπους):
0-122 εκπομπές C02: 0
123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/ γρ.
140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ/ γρ.
167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ/ γρ.
209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ/ γρ.
225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ/ γρ.
241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ/ γρ.
261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ/ γρ.
281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ/ γρ.
Τα πρόστιμαΤο ύψος του προστίμου θα αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο που παρέρχεται από την προθεσμία πληρωμής: όσο συντομότερα εξοφλείται η οφειλή μετά τη λήξη της προθεσμίας, τόσο μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση. Για παράδειγμα, για τέλη κυκλοφορίας ύψους 280 ευρώ, η καθυστέρηση ενός μήνα θα επιφέρει πρόστιμο 70 ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πληρωμής στα 350 ευρώ και για καθυστέρηση δυο μηνών το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 420 ευρώ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:
• 25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2026,
• 50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026 και
• 100% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.
