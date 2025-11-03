Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Δείτε πώς θα τα εκτυπώσετε με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet
Η εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ άνοιξε - Όλη η διαδικασία για να δείτε, να κατεβάσετε ή να πληρώσετε τα ειδοποιητήρια
Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 και οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να τα δουν, να τα κατεβάσουν ή να τα εκτυπώσουν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή myCAR. Οι πληρωμές γίνονται όπως κάθε χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.
Η διαδικασία είναι απλή και προσφέρει δύο επιλογές, ανάλογα με το αν κάποιος έχει «πρόχειρους» τους κωδικούς TAXISnet ή όχι. Όσοι έχουν κωδικούς, μπαίνουν στο www.aade.gr/myaade, επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «myCAR» και στη συνέχεια πατούν «Είσοδος στην Εφαρμογή».
Εκεί, με τους TAXISnet κωδικούς τους, βλέπουν τα στοιχεία του οχήματός τους και πατούν «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων / Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας» για να κατεβάσουν ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο. Το αρχείο περιλαμβάνει τον 23ψήφιο RF κωδικό πληρωμής, με τον οποίο μπορούν να εξοφλήσουν μέσω e-banking ή σε ταμείο τράπεζας και ΕΛΤΑ.
Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, η ΑΑΔΕ προσφέρει την εναλλακτική πρόσβαση χωρίς σύνδεση. Από την αρχική σελίδα aade.gr επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet», πληκτρολογούν ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας και μπορούν αμέσως να δουν και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο.
Τα ποσά των τελών παραμένουν ίδια με πέρυσι, υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό ή τις εκπομπές ρύπων και αφορούν όλα τα Ι.Χ., μοτοσικλέτες και επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν.
Μετά το τέλος του έτους, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει χρεώνονται με πρόστιμα που ξεκινούν από 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και φτάνουν στο 100% από τον Μάρτιο και μετά.
