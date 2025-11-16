Νεκρός 44χρονος εργάτης στη Μυτιλήνη, έπεσε από στέγη οικοδομής
Ο 44χρονος ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα, χθες Σάββατο, 44χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής έπεσε από τη στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 44χρονος ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες. Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη γυναίκα.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.

