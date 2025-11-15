Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Συνελήφθησαν δύο 13χρονοι που έκλεψαν πορτοφόλι από 19χρονη στο Μετρό «Κορυδαλλός»
Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», δύο 13χρονοι, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προσέγγισαν 19χρονη εντός του σταθμού και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό.
Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα δέσμευσαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
