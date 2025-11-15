Θεματικό Πάρκο Ισότιμης Πρόσβασης και Συμπερίληψης 10 από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Κλείσιμο

Ένα πρότυπο πάρκοέκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, σχεδιάζειτης, με την επωνυμία «Μπαίνω στα παπούτσια σου». Ουσιαστικά, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, πρόκειται για το πρώτο θεματικό πάρκο της χώρας, το οποίο είναι αφιερωμένο στηνΣχεδιάζεται με όρους καινοτομίας και χαρακτηριστικά που το καθιστούν αληθινά μοναδικό. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του πάρκου δεν υπάρχουν άτομα με αναπηρία, αλλά άνθρωποι με διαφορετικές δυνατότητες, ταυτότητα και ανάγκες, στοιχεία τα οποία συχνά δεν αναγνωρίζουμε. Το πάρκο σχεδιάζεται να είναι μία διαδρομή αισθήσεων, τις οποίες οι επισκέπτες ενεργοποιούν με βιωματικό τρόπο, όπως και οι φανερές ή όχι τόσο ορατές κινητικές ή άλλες δυσκολίες που έχουν ορισμένα άτομα.Οι επισκέπτες μέσα από παιγνιώδη τρόπο θα έχουν δυνατότητα κυριολεκτικά «να μπούνε στα παπούτσια του άλλου». Αν θέλουν μέσα από δραστηριότητες όπως λ.χ. η μετακίνηση με καρότσι, το περπάτημα με κλειστά μάτια και λευκό μπαστούνι, η ανάγνωση με αφή - γραφή Μπράϊγ. Εκτός των αισθήσεων υπάρχουν δράσεις για την προβληματική επικοινωνία, τις διαταραγμένες σχέσεις, την ισορροπία, λοιπές δράσεις ψυχικής υγείας, ατομικές ή ομαδικές δράσεις που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες. Μάλιστα πριν από δύο χρόνια είχαν γίνει τα εγκαίνια συμπεριληπτικής παιδικής χαράς, επένδυση 200.000 ευρώ, η οποία ήδη αξιοποιείται απόΕκτός από τις ενότητες σχεδιάζεται συμπεριληπτικό γυμναστήριο με ειδικό όργανα για τα ΑμεΑ, χώρος για καλλιτεχνικές δράσεις, υπαίθριο θέατρο για εκδηλώσεις, αναψυκτήριο, δενδρόσπιτα, εργαστηριακός χώρος έκφρασης και δημιουργίας έργων τέχνης,Εμπνευστής του πάρκου ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ.επαγγελματίας υγείας αλλά και πνευματική προσωπικότητα, ο ίδιος είναι ποιητής, συγγραφέας και εικαστικός επιμελητής στο Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Λίμνης Πλαστήρα, έργο δικής του πρωτοβουλίας. Τον ρωτήσαμε γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο πάρκο και τί περιμένει ως αποτέλεσμα, ο ίδιος τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:«Στη χώρα μας ηαντιμετωπίζεται με ξεπερασμένους όρους, ουσιαστικά αφήνεται να είναι ατομικό πρόβλημα και οικογενειακή υπόθεση. Σε συλλογικό επίπεδο κράτος και αυτοδιοίκηση εφαρμόζουν τυπικά οριζόντιες πολιτικές, οι οποίες απλά προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Στην πραγματικότητα όμως, το αστικό και φυσικό περιβάλλον εξακολουθεί να μην είναι φιλικό για τα ΑμεΑ, με τα οποία έχουμε μεγάλη ψυχική απόσταση και προπαντός έχουμε άγνοια των αναγκών τους. Τα μαθήματα ενσυναίσθησης είναι άγνωστα για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Εμείς ως αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με όρους σύγχρονους τα θέματα αυτά. Για εμάς, δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι, αλλά άτομα με διαφορετικές δυνατότητες, άλλη ταυτότητα και ανάγκες. Οι ράμπες στους δρόμους και τα ασανσέρ για όσους έχουν κινητικές δυσκολίες είναι κάτι, αλλά το βαθύτερο πρόβλημα είναι η άγνοια του προβλήματος και η αδυναμία πρόσβασης των ατόμων αυτών στην κοινωνική ζωή. Η Λίμνη Πλαστήρα είναι θαυμάσιο οικοσύστημα και θέλουμε να το μοιραστούμε με όρους ισοτιμίας και συμπερίληψης. Θέλουμε να έχουν όλοι την δυνατότητα να μας επισκεφθούν, να χαρούν τη Φύση, να παίξουν στην συμπεριληπτική παιδική χαρά που ήδη υπάρχει, να γυμναστούν στο συμπεριληπτικό γυμναστήριο που ετοιμάζουμε αύριο. Προπάντων να βιώσουν την εμπειρία ενός μοναδικού θεματικού πάρκου, ιδιαίτερα φιλικού, ισότιμα προσβάσιμου και με συμπεριληπτικές δράσεις για όλους. Για εμάς η αναπηρία είναι διαφορετικότητα, τυχόν προβλήματα υγείας αντιμετωπίζονται ιατρικά, όχι με παρωχημένες πολιτικές και ξεπερασμένες κοινωνικές αντιλήψεις. Στη Λίμνη Πλαστήρα επιχειρούμε να συνδυάσουμε τις έννοιες Φύση - Τέχνη - Πρόσβαση - Ισοτιμία στην πράξη. Το καινοτόμο στοιχείο είναι ότι μέσα από επιλεγμένες κοινές δράσεις και παιχνίδια για όλους, με τρόπο βιωματικό, δίνουμε για πρώτη φορά στα άτομα τυπικής ανάπτυξης τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα προβλήματα των συνανθρώπων που δυσκολεύονται, να μπούνε κυριολεκτικά στη θέση τους. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ανοίγουμε ένα παράθυρο για να δούμε τον δικό μας εαυτό καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση. Δημιουργούμε ένα ιδιαίτερο πάρκο, το οποίο είναι ανοιχτό εργαστήριο εκπαίδευσης για όλους μας».Η μελέτη τουείναι ήδη σε εξέλιξη με υπεύθυνη την πολεοδόμο - χωροτάκτη μηχανικό κ. Θέη Κανδύλα. Ένα ακόμα στοιχείο πρωτοτυπίας είναι ότι στόχος είναι η μελέτη να αποτελέσει συλλογικό έργο, στο οποίο θα συμμετέχουν άτομα με αναπηρία, επιστήμονες, σωματεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ, κ.α. Ήδη, ο δήμαρχος με επιστολή στους φορείς ζήτησε τη συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμαΜε την ολοκλήρωση του έργου ο δήμος σχεδιάζει την δημιουργία δύο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Erasmus με θέμα την ανάδειξη της σχέσης Φύσης - Τέχνης και ισότιμης πρόσβασης και δράσεις Συμπερίληψης «Μπαίνω στα παπούτσια σου», με στόχο να καταστεί σημείο αναφοράς για την διεθνή εκπαίδευση.Όπως μας εξήγησε επίσης, ο δήμαρχος κ.το θεματικό πάρκο υπηρετεί παράλληλα και αναπτυξιακούς στόχους, δεδομένου ότι εντάσσεται στις υποδομές για την ανάπτυξη τουΠαράλληλα, σχεδιάζεται ειδικό κατασκηνωτικό κέντρο αυτόνομης διαβίωσης για ΑμεΑ, μαζί και ένα δασικό χωριό Υγείας και Ευεξίας, επενδύσεις οι οποίες θα προχωρήσουν εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές ή ανάλογους φορείς και σωματεία.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ