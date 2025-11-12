Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 1,7 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.342 ευρώ
Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες αφορολόγητων και αδασμολόγητων τσιγάρων, που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια, που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι. Κατά τον φυσικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 8.400 κούτες τσιγάρων, συνολικά 1.680.000 τεμάχια, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι.
Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε 341.342,26 ευρώ.
Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων.
