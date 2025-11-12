Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, αποβιβάστηκαν 28 άτομα στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας
Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, αποβιβάστηκαν 28 άτομα στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας

Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί

Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, αποβιβάστηκαν 28 άτομα στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας
Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου Κρήτης, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για 28 άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, στην περιοχή Λέντας του δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

