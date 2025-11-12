Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, αποβιβάστηκαν 28 άτομα στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας
Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη, αποβιβάστηκαν 28 άτομα στον Λέντα του δήμου Γόρτυνας
Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί
Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου Κρήτης, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για 28 άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, στην περιοχή Λέντας του δήμου Γόρτυνας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα