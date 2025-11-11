Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Τον χώρισε και έγινε ο εφιάλτης της, την απειλούσε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από προσωπικές τους στιγμές - Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn σε βάρος ανήλικης
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου - Η μητέρα της κοπέλας απευθύνθηκε στις Αρχές
Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (11/11) στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε περιοχή της Αττικής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν η μητέρα της ανήλικης απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Αρχικά απέστειλε έγγραφη καταγγελία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του δράστη, σύμφωνα με την οποία, η ανήλικη κόρη της διατηρούσε ερωτική σχέση με αυτόν, από τα μέσα Μαΐου έως αρχές Αυγούστου 2025, όπου και αποφάσισε η ίδια να τη διακόψει καθώς ο 19χρονος της ασκούσε ψυχολογική πίεση και επεδείκνυε υπερβολική ζήλια και συμπεριφορές που επηρέαζαν αρνητικά την ψυχολογία της.
Ο νεαρός, μη αποδεχόμενος τη διακοπή της σχέσης, ξεκίνησε να την απειλεί έως και την ημέρα υποβολής της μήνυσης, με σωρεία συνεχόμενων μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, ότι θα διαμοιράσει βίντεο σεξουαλικής τους συνεύρεσης στην οικογένειά και σε φίλους της, ότι θα αυτοκτονήσει και ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια ή σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ασκώντας της τεράστια ψυχολογική πίεση και προκαλώντας της φόβο.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
