Πολυτεχνείο: Η Σχολή Χημικών Μηχανικών 1η στον παγκόσμιο διαγωνισμό Chem-E-Car competition
Η ομάδα CHAOS της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ξεχώρισε ανάμεσα σε 53 ομάδες - Ο διαγωνισμός στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές την αξία του μετρήσιμου αποτελέσματος και της πειραματικής ακρίβειας
Η ομάδα «CHAOS» της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κατέκτησε τη 1η θέση στον ετήσιο παγκόσμιο διαγωνισμό Chem-E-Car Competition® που πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη, ΗΠΑ, στις 2 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του συνεδρίου «2025 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting», που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ.
Ο εκπαιδευτικός στόχος του ΔιαγωνισμούΌπως εξηγεί ο καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, κ. Θανάσης Παπαθανασίου στο protothema.gr, «ο διαγωνισμός στοχεύει να διδάξει στους φοιτητές την αξία του μετρήσιμου αποτελέσματος και της πειραματικής ακρίβειας.
Η αλλαγή αυτή ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα, ο οποίος δίνει σήμα στο κύκλωμα να διακόψει την παροχή ενέργειας. Άλλες ομάδες επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους, όπως την ανίχνευση μεταβολής της αγωγιμότητας ή του pH ενός διαλύματος.
Η επιτυχία εξαρτάται, επομένως, από το πόσο καλά οι φοιτητές έχουν βαθμονομήσει τις αντιδράσεις τους, ώστε το όχημα να σταματήσει ακριβώς στη γραμμή τερματισμού.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να εργάζονται με ακρίβεια, να ελέγχουν σχολαστικά την κατάσταση των χημικών τους αλλά και να κατασκευάζουν μηχανισμούς με υψηλή ενεργειακή απόδοση. «Μέσα στην πίεση και τον ανταγωνισμό, τα παιδιά μαθαίνουν να είναι επαγγελματίες και να προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια», τονίζει ο καθηγητής.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρόσφατη αλλαγή των κανονισμών του διαγωνισμού (απαγόρευση χρήσης voltage regulators) ώθησε τους φοιτητές να επιδείξουν ακόμα μεγαλύτερη δημιουργικότητα και να σχεδιάσουν ένα ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα πρόωσης, που οδήγησε στη φετινή παγκόσμια διάκριση.
Η συμμετοχή του ΕΜΠ και το επίπεδο του ανταγωνισμούΗ ομάδα του ΕΜΠ αποτελούνταν από επτά μέλη: Δημήτρης Βλατάς, Καλλιόπη Γαλανού, Γιάννης Μπαρτσώτας Βασιλική Νικολοπούλου, Ζαχαρίας Κουρελής, Ορέστης Παπακωνσταντίνου Αναστάσης Χατζάκης – ταξίδεψαν στη Βοστώνη οι έξι - κυρίως τριτοετείς, και τον καθηγητή Παπαθανασίου ως προπονητή.
Το επίπεδο του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό: κάθε χρόνο συμμετέχουν περίπου 50 πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα 40 προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα υπόλοιπα εκπροσωπούν χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Οι ομάδες, που φτάνουν στον τελικό έχουν προηγουμένως προκριθεί μέσω περιφερειακών διαγωνισμών που πραγματοποιούνται την άνοιξη.
Ο διεθνής τελικός διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αμερική, στο πλαίσιο του μεγάλου συνεδρίου του AIChE, το οποίο συγκεντρώνει έως και 5.000 συμμετέχοντες από τον χώρο της χημικής μηχανικής και τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας. Από την Ελλάδα, τον προκριματικό διαγωνισμό αναλαμβάνει το ΕΜΠ, στο πλαίσιο των ελληνικών συνεδρίων Χημικής Μηχανικής, που φιλοξενούνται κυκλικά σε διάφορες πόλεις.
Η πρώτη συμμετοχή του Μετσοβίου στον παγκόσμιο θεσμό έγινε το 2016, έπειτα από παρότρυνση δύο διακεκριμένων Ελλήνων καθηγητών στις ΗΠΑ: του κ. Στεφανόπουλου από το MIT και του κ. Γεωργάκη από το πανεπιστήμιο Tufts. Η συμμετοχή του ΕΜΠ δρομολογήθηκε με τη συνεργασία των δύο καθηγητών και του τότε κοσμήτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και μετέπειτα Πρύτανη του ΕΜΠ, καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή.
Οι δύο πανεπιστημιακοί κινητοποίησαν την ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία προχώρησε σε συγκέντρωση χρημάτων (fundraising) για να υποστηρίξει τις πρώτες συμμετοχές των Ελλήνων φοιτητών. Από τότε, η συμμετοχή του ΕΜΠ εδραιώθηκε, με τη συγκεκριμένη σχολή όχι μόνο να διαγωνίζεται αλλά και να καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
Πιο αναλυτικά, η φετινή επιτυχία έρχεται μετά από την περσινή 3η θέση που κατέκτησε η ομάδα «ATHENA» στον αντίστοιχο διαγωνισμό στο San Diego το 2024, αποδεικνύοντας τη συνεχή πρόοδο και αφοσίωση των φοιτητών του Μετσοβίου.
Κατά την πρώτη συμμετοχή το 2016, τα παιδιά έλαβαν τη 16η θέση, ενώ έφτασαν στην κατάκτηση της 5ης και 3ης θέσης στους διεθνείς διαγωνισμούς, που έγιναν στο Orlando (2019) και San Diego (2024) των ΗΠΑ, αντίστοιχα.
Τα βήματα που οδήγησαν στην επιτυχία και η σημασία της εμπειρίαςΗ προετοιμασία της ομάδας διαρκεί περίπου ένα έτος, με τα μέλη να ανανεώνονται κάθε φορά. Η εμπειρία, σύμφωνα με τον καθηγητή, προσφέρει στους φοιτητές πολύ περισσότερα από μια απλή διάκριση.
«Τα παιδιά εκτίθενται σε ένα διεθνές περιβάλλον, γνωρίζουν άλλους φοιτητές και καθηγητές και αποκτούν αναγνωρισιμότητα. Νιώθουν δικαίωση των προσπαθειών τους και ενθουσιασμό – λένε "άξιζε τον κόπο!"», αναφέρει ο κ. Παπαθανασίου.
Η συμμετοχή σε έναν τόσο αναγνωρισμένο διαγωνισμό ανοίγει νέους δρόμους για τους φοιτητές. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ στηρίζει ένθερμα τέτοιες προσπάθειες, καθώς πολλοί Έλληνες διαπρέπουν στον χώρο της Χημικής Μηχανικής στα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων ενισχύουν το κύρος των ελληνικών ιδρυμάτων και αναδεικνύουν τη δυναμική των νέων επιστημόνων της χώρας.
Όσον αφορά τις μελλοντικές φιλοδοξίες των φοιτητών, οι απόψεις φαίνονται μοιρασμένες. «Κάποιοι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, άλλοι να φύγουν για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Θα έλεγα 50-50», σχολιάζει ο καθηγητής. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του διαγωνισμού λειτουργεί ως πολύτιμο βήμα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.
