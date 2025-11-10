Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Hellenic Train: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με δίκυκλο στην οδό Λένορμαν
O οδηγός του δικύκλου, που παραβίασε τη σήμανση στη διάβαση επί της οδού Λένορμαν, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες και το προσωπικό
Η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, προσέκρουσε σήμερα στις 19:50 σε δίκυκλο όχημα, το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών - Σταθμό Λαρίσης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.
