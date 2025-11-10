Hellenic Train: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με δίκυκλο στην οδό Λένορμαν
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train

Hellenic Train: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με δίκυκλο στην οδό Λένορμαν

O οδηγός του δικύκλου, που παραβίασε τη σήμανση στη διάβαση επί της οδού Λένορμαν, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες και το προσωπικό

Hellenic Train: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με δίκυκλο στην οδό Λένορμαν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, προσέκρουσε σήμερα στις 19:50 σε δίκυκλο όχημα, το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών - Σταθμό Λαρίσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης