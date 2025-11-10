Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση λίγο μετά τη λήξη του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - «Μας πέταξαν νερά από διερχόμενο αυτοκίνητο»

Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η επίθεση έγινε εις βάρος της Νάνσυς Παπαθανασίου που ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ και της συντρόφου της - «Μας πέταξαν νερά από διερχόμενο αυτοκίνητο» - Καταδικάζει την επίθεση το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ομοφοβική επίθεση καθώς περπατούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, καταγγέλλει ότι δέχθηκαν η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα Όλγα Χρηστίδη και η σύντροφός της.
Το περιστατικό περιέγραψε η ίδια με ανάρτησή της στο facebook.
«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας», σημειώνει η ίδια μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.
Η επίθεση έγινε λίγες ώρες αφότου τελείωσε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ η σύντροφός της, Νάνσυ Παπαθανασίου ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής.
Με ανάρτησή του στα social media, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την επίθεση τονίζοντας:
«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ομοφοβική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου εις βάρος της Νάνσυς Παπαθανασίου, μέλους της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής, και της συντρόφου της, Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, λίγες ώρες μετά τη λήξη του φετινού Φεστιβάλ και μόλις μερικά μέτρα μακριά από τους χώρους διεξαγωγής του. Όπως κατήγγειλαν οι δύο ψυχολόγοι και συν-ιδρύτριες του Orlando LGBT+ στα social media, ομάδα αγνώστων τους επιτέθηκε από αυτοκίνητο πετώντας τους νερά και υβρίζοντάς τις.
Η βασική αρχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό, καθώς και δίκαιη και ίση μεταχείριση. Ως εκ τούτου, το Φεστιβάλ έχει δεσμευτεί να προσφέρει ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, προσκεκλημένους/-ες, θεατές/-άτριες, επισκέπτες/-έπτριες, εθελοντές/-όντριες και μέλη του προσωπικού. Η προσβλητική γλώσσα, ο εκφοβισμός, η κακομεταχείριση ή οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής ή άλλης) που βασίζεται στην ταυτότητα του ατόμου –είτε αυτή αφορά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, την
αναπηρία ή την ηλικία– δεν είναι ανεκτή. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συμπερίληψης.
Αν είστε άτομο που έχετε επιβιώσει από ομοτρανσφοβική επίθεση, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια και στήριξη στη γραμμή 11528 – Δίπλα σου».
