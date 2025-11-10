Δημήτρης Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά για τον ερχόμενη Ιούνιο η δίκη του στο Εφετείο
Δημήτρης Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά για τον ερχόμενη Ιούνιο η δίκη του στο Εφετείο

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου σκηνοθέτη και ηθοποιού

Βασιλική Κόκκαλη
Εκ νέου αναβλήθηκε σήμερα, για τρίτη φορά, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Ιουνίου του 2026 λόγω κωλύματος στο πρόσωπο των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στη δικαστική αίθουσα μαζί με τον αδελφό του. Στο αίτημα δεν εναντιώθηκαν οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Όταν ξεκινήσει η δίκη στο Εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί από μηδενική βάση για σεξουαλική κακοποίηση τριών αγοριών.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο σκηνοθέτης και ηθοποιός είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.

Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα αθώο τον Δημήτρη Λιγνάδη για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.

Λίγες ημέρες ωστόσο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου.

Βασιλική Κόκκαλη
