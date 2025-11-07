Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Δύο συλλήψεις διακινητών στον Έβρο, μετάφεραν εννέα παράνομους μετανάστες
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των δύο αυτοκινήτων
Συνελήφθησαν σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, δύο διακινητές, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, παράνομους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.
Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ, στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι εντοπίσθηκε ως οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου από το οποίο είχαν αποβιβαστεί έξι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.
Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας και Σουφλίου.
