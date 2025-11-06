Πορεία υγειονομικών από την πλατεία Μαβίλη προς το κέντρο - Κλειστό το δεξί ρεύμα της Β. Σοφίας

Η Ομοσπονδία αναφέρεται και στο φαινόμενο των «νομάδων γιατρών», οι οποίοι μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και από νομό σε νομό, προκειμένου να καλύψουν «τεράστια κενά».Την ίδια στιγμή, «100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στην Αττική και 25 από τις 70 στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές».Ο κ. Γαλανόπουλος σημειώνει πως, αν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές.Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ, προωθεί νέους οργανισμούς που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και κλείσιμο κλινικών.Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι πολίτες αναγκάζονται να «βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη», καθώς δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού στο ΕΣΥ και αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα.«Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι το ΕΣΥ καταρρέει», ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.«Η κυβέρνηση πράγματι κάνει πράγματα - αλλά τα κάνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας» προσθέτει.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, είναι η μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία.«Ναι, οι αριθμοί που δημοσιεύονται φαίνονται μικρότεροι. Όμως αυτό συνέβη επειδή με την "ενιαία λίστα" αφαιρέθηκαν διπλοεγγραφές, ενώ πολλοί ασθενείς που περίμεναν για χρόνια αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή στα απογευματινά, επί πληρωμή, χειρουργεία», επισημαίνεται.Η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει ότι η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την «ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διεκδίκηση ενός σχεδίου ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας».