Επίδομα θέρμανσης: Προθεσμία μέχρι 5 Δεκεμβρίου για αιτήσεις – Προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου

Πληρωμές και προθεσμίες

• Αιτήσεις: έως 5 Δεκεμβρίου 2025 μέσω myAADE

• Προκαταβολή: έως 23 Δεκεμβρίου 2025 (60% για περσινούς, 50% για νέους δικαιούχους)

• Περίοδος αγορών: 1/10/2025 – 31/3/2026 (ή 1/6 για ξύλα και πέλετ)

• Δεύτερη δόση: έως 29 Μαΐου 2026

• Συμπληρωματικές πληρωμές: για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια έως 31 Ιουλίου 2026

Για ηλεκτρική ενέργεια, δεν δικαιούνται όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).Εκτός επιδόματος μένουν επίσης όσοι δηλώνουν ότι φιλοξενούνται, όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όσοι διαθέτουν πάνω από δύο Ι.Χ., καθώς και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση μέσα από το myAADE, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο δικαιούχος δηλώνει την κύρια κατοικία, το είδος καυσίμου και καταχωρεί τα παραστατικά των αγορών.Η φετινή διαδικασία είναι πιο απλή, πιο γρήγορη και πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε το επίδομα να καταβληθεί χωρίς καθυστερήσεις, μέσα στην καρδιά του χειμώνα.