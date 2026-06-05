Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Από σήμερα μέχρι 7 Ιουνίου η αποστολή των voucher, πόσα παιδιά επωφελούνται
ΕΛΛΑΔΑ
Παιδικές κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ Voucher Taxisnet

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Από σήμερα μέχρι 7 Ιουνίου η αποστολή των voucher, πόσα παιδιά επωφελούνται

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Από σήμερα μέχρι 7 Ιουνίου η αποστολή των voucher, πόσα παιδιά επωφελούνται
Σήμερα Παρασκευή (5.6.2026) ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από ασφαλισμένους στον φορέα ενώ ξεκινά και η αποστολή του voucher (επιταγή) προς τους δικαιούχους.

Η διαδικασία αποστολής των voucher αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ενώ σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικής επιταγής, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ρυθμίσεις και για παιδιά με αναπηρία.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

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