Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Κυρανάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες κλήσεις στο gov.gr από κάμερες
Κυρανάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες κλήσεις στο gov.gr από κάμερες
Όπως εξήγησε «οι πρώτες 10 τέτοιες κάμερες είναι στα λεωφορεία και άλλες 10 είναι στην Αττική αλλά αυτό θα επεκτείνεται κάθε μήνα»
Την επόμενη εβδομάδα θα σταλούν σε θυρίδες πολιτών στο gov.gr κλήσεις που θα έχουν βεβαιωθεί από κάμερες, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
«Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνη, δεν θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις» είπε στον ΣΚΑΪ.
Όπως εξήγησε «οι πρώτες 10 τέτοιες κάμερες είναι στα λεωφορεία και άλλες 10 είναι στην Αττική αλλά αυτό θα επεκτείνεται κάθε μήνα» καθώς «το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές»
Ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε και για τις εικόνες συνωστισμού στο Μετρό της Αθήνας λέγοντας αρχικά ότι «σε όλα τα μετρό του πλανήτη υπάρχουν κάποιες ημέρες που έχουν συνωστισμό».
Όπως είπε «τις ώρες αιχμής 7:30-9:00 περνάνε κάθε 4 και 4,5 λεπτά οι συρμοί. Υπάρχουν όμως ημέρες που αν ένας συρμός βγάλει ένδειξη βλάβης αποσύρεται, αντί για 4,5 θα πάει στα 8 λεπτά αλλά πρώτα η ασφάλεια».
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «υπογράφουμε μέσα στον Νοέμβριο την ανάταξη 5 συρμών που ήταν παροπλισμένοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πας στα 3 και κάτι λεπτά. Το 2026 θα παραγγελθούν 15 νέοι συρμοί και ταυτόχρονα θα αναταχθούν 12 που χρειάζονται air condition στις γραμμές 2 και 3 ενώ στη γραμμή 1 θα ανακατασκευαστούν κλιματισμοί».
«Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνη, δεν θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις» είπε στον ΣΚΑΪ.
Όπως εξήγησε «οι πρώτες 10 τέτοιες κάμερες είναι στα λεωφορεία και άλλες 10 είναι στην Αττική αλλά αυτό θα επεκτείνεται κάθε μήνα» καθώς «το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές»
Ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε και για τις εικόνες συνωστισμού στο Μετρό της Αθήνας λέγοντας αρχικά ότι «σε όλα τα μετρό του πλανήτη υπάρχουν κάποιες ημέρες που έχουν συνωστισμό».
Όπως είπε «τις ώρες αιχμής 7:30-9:00 περνάνε κάθε 4 και 4,5 λεπτά οι συρμοί. Υπάρχουν όμως ημέρες που αν ένας συρμός βγάλει ένδειξη βλάβης αποσύρεται, αντί για 4,5 θα πάει στα 8 λεπτά αλλά πρώτα η ασφάλεια».
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «υπογράφουμε μέσα στον Νοέμβριο την ανάταξη 5 συρμών που ήταν παροπλισμένοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πας στα 3 και κάτι λεπτά. Το 2026 θα παραγγελθούν 15 νέοι συρμοί και ταυτόχρονα θα αναταχθούν 12 που χρειάζονται air condition στις γραμμές 2 και 3 ενώ στη γραμμή 1 θα ανακατασκευαστούν κλιματισμοί».
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα