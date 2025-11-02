Βεντέτα στην Κρήτη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, δυο τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι
Βεντέτα στην Κρήτη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, δυο τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι
Αστυνομική δύναμη στα Βορίζια Ηρακλείου για την αποφυγή επεισοδίων
Ένα 24ωρο μετά την αιματηρή συμπλοκή με τους δυο νεκρούς και τους έξι τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία - ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο - του Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
Υπενθυμίζεται ότι ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό με δύο νεκρούς και έξι τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.
