Αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου: Στην τελική ευθεία το έργο – Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση των τελευταίωνστον αυτοκινητόδρομο, με στόχο να παραδοθούν στιςενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματοςπου θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στομέχρι τα- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το, ενώ είναι υπό κατασκευή:– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα– τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.