Αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου: Στην τελική ευθεία το έργο – Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα
Εθνική οδός Πατρών - Πύργου Ολυμπία Οδός

Με το έργο συνδέονται οι πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας - Η Πατρών Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με στόχο να παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το 50%, ενώ είναι υπό κατασκευή:

– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

– τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.


