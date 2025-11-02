Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου: Στην τελική ευθεία το έργο – Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα
Με το έργο συνδέονται οι πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας - Η Πατρών Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με στόχο να παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.
Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το 50%, ενώ είναι υπό κατασκευή:
– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.
– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα
– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα
– τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.
