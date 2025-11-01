Στον εισαγγελέα ο 71χρονος προπονητής βόλεϊ του Λαυρίου που ασελγούσε σε ανήλικη
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι, σε μια στιγμή εξομολόγησης, αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε
Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 71χρονος προπονητής και παράγοντας ομάδας βόλεϊ του Λαυρίου, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και Εκμετάλλευσης Ενηλίκων (Τ.Δ.Ε.Ε.) Λαυρεωτικής. Ο άνδρας κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 16χρονης αθλήτριας της ομάδας του.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι, σε μια στιγμή εξομολόγησης, αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε. Οι γονείς της ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει προανακριτική έρευνα από το Τ.Δ.Ε.Ε. Λαυρεωτικής.
Ο εφιάλτης της ανήλικηςΣύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως βοηθός προπονητή της ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, αλλά και πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Βόλεϊ Λαυρίου, προσέγγισε την ανήλικη αθλήτρια, γεννημένη το 2008, και προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, με τη συναίνεση της ίδιας. Οι πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα από τα τέλη Νοεμβρίου του 2024 έως τα μέσα Μαΐου του 2025.
Η δικανική εξέταση και η δικογραφίαΣτο πλαίσιο της έρευνας, η ανήλικη μεταφέρθηκε, συνοδεία των κηδεμόνων της και αστυνομικών, στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου διενεργήθηκε δικανική εξέταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οδήγησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος του 71χρονου.
