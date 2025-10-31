Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Λαύριο: Συνελήφθη προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ που ασελγούσε σε ανήλικη
Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025
Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος 71χρονου προπονητή γυναικείας ομάδας βόλεϊ στη Νοτιοανατολική Αττική, για κατάχρηση ανήλικης σε ασέλγεια. Ο συλληφθείς, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71χρονος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής και προσέγγισε την ανήλικη. Ο εφιάλτης της κοπέλας κράτησε από τα τέλη του Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου, ενώ η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι λεπτομέρειες των γεγονότων.
