Νέα εγκύκλιος για το άσυλο: Επιστροφή στη χώρα καταγωγής μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση του καθεστώτος

Με οδηγία Πλεύρη όσοι έχουν αναγνωριστεί ως προσφυγές και αποφασίσουν να επισκεφθούν τη χώρα τους, ενώ υποτίθεται ότι κινδύνευαν εκεί, θα θεωρείται ως ισχυρή ένδειξη για την ανάκληση ασύλου τους