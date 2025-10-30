Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Νέα εγκύκλιος για το άσυλο: Επιστροφή στη χώρα καταγωγής μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση του καθεστώτος
Με οδηγία Πλεύρη όσοι έχουν αναγνωριστεί ως προσφυγές και αποφασίσουν να επισκεφθούν τη χώρα τους, ενώ υποτίθεται ότι κινδύνευαν εκεί, θα θεωρείται ως ισχυρή ένδειξη για την ανάκληση ασύλου τους
Νέα εγκύκλιος από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αλλάζει τα δεδομένα αφού η επιστροφή ενός πρόσφυγα στην χώρα καταγωγής του μπορεί να αποτελέσει λόγο για ανάκληση του καθεστώτος ασύλου που του έχει χορηγηθεί από τις ελληνικές αρχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο της Υπηρεσίας Ασύλου αν ένας πρόσφυγας επιστρέψει ή επικοινωνεί επίσημα με τις αρχές της χώρας του (π.χ. για να πάρει διαβατήριο), θεωρείται ότι παύει να χρειάζεται διεθνή προστασία.
Στο επίκεντρο της ρύθμισης η οποία έρχεται με οδηγία Πλεύρη βρίσκεται η διαπίστωση πως εφόσον κάποιος που έχει λάβει άσυλο στη χώρα μας ταξιδέψει εκ νέου στο κράτος από το οποίο υποστήριξε ότι διέφυγε λόγω δίωξης, ή προχωρήσει σε ενέργειες όπως η έκδοση ή ανανέωση εθνικού διαβατηρίου, αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι έχει «εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας ιθαγένειάς του».
Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να εκληφθούν ως «πράξεις πίστεως» προς την πατρίδα τους, άρα ενδείξεις ότι ο φόβος δίωξης δεν υφίσταται πλέον. Στο κείμενο παρατίθεται το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4939/2022, ενώ γίνεται αναφορά και στη σχετική θεώρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό: ο δικαιούχος ασύλου μπορεί να παράσχει επαρκείς εξηγήσεις. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, όταν ο πρόσφυγας αρνείται να συνεργαστεί ή δεν παρέχει πειστικές αιτιολογίες, «δεν υπάρχει βάση για την αντίκρουση του τεκμηρίου».
Η υπηρεσία Ασύλου καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση διερεύνηση κάθε τέτοιας περίπτωσης — από έλεγχο ταξιδιωτικών κινήσεων και διασταύρωση στοιχείων, μέχρι συνεντεύξεις — και εφόσον προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις, να εκκινείται διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, όπου η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια του νόμου.
Με τη νέα εγκύκλιο το Υπουργείο επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα ότι η διεθνής προστασία προορίζεται αποκλειστικά για όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη, και ότι η κατάχρηση του καθεστώτος ασύλου θα αντιμετωπίζεται θεσμικά και άμεσα.
