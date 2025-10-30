Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Παλαιό Φάληρο

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού.

Δύο ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν και παρελήφθησαν με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ ενώ λόγω της πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο διαμέρισμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
UPD:

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης