Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού.
Δύο ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν και παρελήφθησαν με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ ενώ λόγω της πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο διαμέρισμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025
