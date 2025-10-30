Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πήγαν σε αστυνομικό τμήμα με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν την κλοπή Ι.Χ. αυτοκινήτου
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πήγαν σε αστυνομικό τμήμα με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν την κλοπή Ι.Χ. αυτοκινήτου
Οι δύο 14χρονοι και ο 15χρονος είχαν κλέψει το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας το όχημα από περιοχή της Τούμπας και το είχαν εγκαταλείψει λίγο αργότερα
Συνοδευόμενοι από τους κηδεμόνες τους και κατόπιν παρότρυνσής τους, τρεις ανήλικοι μετέβησαν σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησαν την κλοπή ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι (δύο 14χρονοι κι ένας 15χρονος) είχαν προβεί, από κοινού, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στην κλοπή του οχήματος, από περιοχή της Τούμπας. Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μία ώρα αργότερα, όταν οι ανήλικοι το εγκατέλειψαν, ενώ επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του.
Ένα 24ωρο αργότερα, οι δράστες μετέβησαν αυτοβούλως, συνοδεία των κηδεμόνων τους, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, όπου ομολόγησαν την πράξη τους. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι (δύο 14χρονοι κι ένας 15χρονος) είχαν προβεί, από κοινού, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στην κλοπή του οχήματος, από περιοχή της Τούμπας. Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μία ώρα αργότερα, όταν οι ανήλικοι το εγκατέλειψαν, ενώ επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του.
Ένα 24ωρο αργότερα, οι δράστες μετέβησαν αυτοβούλως, συνοδεία των κηδεμόνων τους, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, όπου ομολόγησαν την πράξη τους. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα