Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Άγιος Παντελεήμονας Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας

Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
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Εξαφανίστηκε 12χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 22 Ιουνίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μεράπ (ον) Ζαρίφι (επ) έχει ύψος 1.45 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε (21/6) φορούσε γκρι μπλούζα, άσπρη βερμούδα και μαύρο καπέλο.

Εξαφανίστηκε 12χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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