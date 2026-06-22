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Πρώτο στην Ελλάδα το ΕΜΠ στο QS World University Rankings 2027, στο κορυφαίο 10% των πανεπιστημίων διεθνώς για την έρευνά του
Πρώτο στην Ελλάδα το ΕΜΠ στο QS World University Rankings 2027, στο κορυφαίο 10% των πανεπιστημίων διεθνώς για την έρευνά του
Το ΕΜΠ καταλαμβάνει την 378η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 1.504 πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα, ενώ συνολικά αξιολογήθηκαν 8.808 ιδρύματα διεθνώς
Την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων διατηρεί για ακόμη μία χρονιά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην παγκόσμια κατάταξη QS World University Rankings 2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεθνή αναγνώριση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και κοινωνικού του έργου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης, το ΕΜΠ καταλαμβάνει την 378η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 1.504 πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα, ενώ συνολικά αξιολογήθηκαν 8.808 ιδρύματα διεθνώς.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδοση του Ιδρύματος στις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο του ίδιου οργανισμού. Στο QS World University Rankings by Subject 2026, το ΕΜΠ βρίσκεται στην 134η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Engineering and Technology, στην οποία εντάσσεται αποκλειστικά το Ίδρυμα.
Εξαιρετικά υψηλές είναι οι επιδόσεις του ΕΜΠ στους δείκτες που αποτυπώνουν τη διεθνή απήχηση και την ποιότητα της έρευνάς του. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται στο κορυφαίο 10% των πανεπιστημίων διεθνώς στον δείκτη «Citations per Faculty», συγκεντρώνοντας βαθμολογία 77,3 και καταλαμβάνοντας την 173η θέση παγκοσμίως. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την απήχηση και την επιρροή του ερευνητικού έργου ενός ιδρύματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με την επίδοση του ΕΜΠ να είναι πολλαπλάσια της διεθνούς διάμεσης τιμής.
Παράλληλα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σημειώνει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση και στον δείκτη «International Research Network», με βαθμολογία 72,5. Ο δείκτης αξιολογεί το εύρος και την ένταση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη παρουσία του Ιδρύματος στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Ενδεικτικό της προόδου είναι ότι μέσα σε μόλις τρία χρόνια η επίδοση του ΕΜΠ στη διεθνή ερευνητική δικτύωση υπερδιπλασιάστηκε, από 32 μονάδες το 2024 σε 72,5 το 2027.
Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης («Sustainability»). Η σχετική βαθμολογία του Ιδρύματος αυξήθηκε από 7,8 μονάδες το 2024 σε 67,6 το 2027, υπερβαίνοντας πλέον τη διεθνή διάμεση επίδοση.
Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση αποδίδεται στη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΜΠ, στην εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών του, καθώς και στη συμβολή της έρευνας και της εκπαίδευσής του στην αντιμετώπιση των μεγάλων τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαιρετική επίδοση του ΕΜΠ στον ερευνητικό αντίκτυπο και στη διεθνή ερευνητική δικτύωση, στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η γνώση και η έρευνα που παράγονται στο Ίδρυμα έχουν ουσιαστική απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ακόμη ότι η σημαντική πρόοδος στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής του ΕΜΠ να συνδέσει την ακαδημαϊκή αριστεία με τη βιώσιμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση και στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος, ενισχύοντας τη θέση του ως ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και διεθνώς αναγνωρισμένου τεχνολογικού πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης, το ΕΜΠ καταλαμβάνει την 378η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 1.504 πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα, ενώ συνολικά αξιολογήθηκαν 8.808 ιδρύματα διεθνώς.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδοση του Ιδρύματος στις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο του ίδιου οργανισμού. Στο QS World University Rankings by Subject 2026, το ΕΜΠ βρίσκεται στην 134η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Engineering and Technology, στην οποία εντάσσεται αποκλειστικά το Ίδρυμα.
Εξαιρετικά υψηλές είναι οι επιδόσεις του ΕΜΠ στους δείκτες που αποτυπώνουν τη διεθνή απήχηση και την ποιότητα της έρευνάς του. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται στο κορυφαίο 10% των πανεπιστημίων διεθνώς στον δείκτη «Citations per Faculty», συγκεντρώνοντας βαθμολογία 77,3 και καταλαμβάνοντας την 173η θέση παγκοσμίως. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την απήχηση και την επιρροή του ερευνητικού έργου ενός ιδρύματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με την επίδοση του ΕΜΠ να είναι πολλαπλάσια της διεθνούς διάμεσης τιμής.
Παράλληλα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σημειώνει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση και στον δείκτη «International Research Network», με βαθμολογία 72,5. Ο δείκτης αξιολογεί το εύρος και την ένταση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη παρουσία του Ιδρύματος στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Ενδεικτικό της προόδου είναι ότι μέσα σε μόλις τρία χρόνια η επίδοση του ΕΜΠ στη διεθνή ερευνητική δικτύωση υπερδιπλασιάστηκε, από 32 μονάδες το 2024 σε 72,5 το 2027.
Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης («Sustainability»). Η σχετική βαθμολογία του Ιδρύματος αυξήθηκε από 7,8 μονάδες το 2024 σε 67,6 το 2027, υπερβαίνοντας πλέον τη διεθνή διάμεση επίδοση.
Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση αποδίδεται στη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΜΠ, στην εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών του, καθώς και στη συμβολή της έρευνας και της εκπαίδευσής του στην αντιμετώπιση των μεγάλων τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Διατήρηση της πρώτης θέσης μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και ισχυρή διεθνής παρουσίαΣε δήλωσή του, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, τόνισε ότι η διατήρηση της πρώτης θέσης μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και η ισχυρή διεθνής παρουσία του Ιδρύματος αποτελούν αναγνώριση της συλλογικής και επίπονης προσπάθειας της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαιρετική επίδοση του ΕΜΠ στον ερευνητικό αντίκτυπο και στη διεθνή ερευνητική δικτύωση, στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η γνώση και η έρευνα που παράγονται στο Ίδρυμα έχουν ουσιαστική απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ακόμη ότι η σημαντική πρόοδος στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής του ΕΜΠ να συνδέσει την ακαδημαϊκή αριστεία με τη βιώσιμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση και στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος, ενισχύοντας τη θέση του ως ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και διεθνώς αναγνωρισμένου τεχνολογικού πανεπιστημίου.
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