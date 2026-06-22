Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Πιθανή εμπλοκή αντικειμένου στα πτερύγια του «Paxos Island ΙΙ», πλέει προς το λιμάνι των Παξών με συμβατική ταχύτητα
Πιθανή εμπλοκή αντικειμένου στα πτερύγια του «Paxos Island ΙΙ», πλέει προς το λιμάνι των Παξών με συμβατική ταχύτητα
Στο πλοίο επιβαίνουν 41 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος
Πιθανή εμπλοκή αντικειμένου στα πτερύγια του επιβατηγού/οχηματαγωγού- επιβατηγού υδροπτέρυγου πλοίου «Paxos Island ΙΙ» (N.Π. 8037) σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από την Κέρκυρα προς τους Παξούς.
Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 41 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι των Παξών με συμβατική ταχύτητα, χωρίς να έχει ζητήσει συνδρομή.
Παράλληλα, στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 41 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι των Παξών με συμβατική ταχύτητα, χωρίς να έχει ζητήσει συνδρομή.
Παράλληλα, στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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