Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Νεκρός Χαμόγελο του Παιδιού Missing Alert Ζωγράφου

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός

Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί στις 14 Ιουνίου και εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδή

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός
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Η περιπέτεια του 47χρονου Νικόλα που είχε εξαφανιστεί στου Ζωγράφου έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.

Συγκεκριμένα, ο 47χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας. Τα αίτια θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί στις 14 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα.
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