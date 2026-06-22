Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός
Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου, βρέθηκε νεκρός
Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί στις 14 Ιουνίου και εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδή
Η περιπέτεια του 47χρονου Νικόλα που είχε εξαφανιστεί στου Ζωγράφου έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.
Συγκεκριμένα, ο 47χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας. Τα αίτια θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί στις 14 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα.
Συγκεκριμένα, ο 47χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας. Τα αίτια θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί στις 14 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα.
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