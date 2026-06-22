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Τρόμος στο Περιστέρι από συμμορία ανηλίκων που ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, βίντεο
Τρόμος στο Περιστέρι από συμμορία ανηλίκων που ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, βίντεο
Οι ανήλικοι κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτυάρια έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής, ενώ ένας από αυτούς δεν δίστασε να χτυπήσει μια κοπέλα
Στιγμές πανικού έζησαν οι κάτοικοι στο Περιστέρι από συμμορία αποτελούμενη από 40 ανηλίκους που σκόρπισε τον τρόμο σε κεντρική πλατεία της περιοχής με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές.
Σύμφωνα με το Star, η οπλισμένη συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκαν σε άλλους ανήλικους το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Μακρυγιάννη.
Οι ανήλικοι κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτυάρια έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιος από τους ανήλικους δεν δίστασε να χτυπήσει μία κοπέλα, όταν αυτή τους προσέγγισε για να τους πει να φύγουν προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Γείτονες και περαστικοί άκουσαν τη φασαρία και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι δράστες για να αποφύγουν τη σύλληψη έτρεξαν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά. Μάλιστα, μία ομάδα 15 ατόμων έφυγε προς την οδό Νεμέας και μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν ασύλληπτοί.
Όπως αναφέρει το STAR, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην ομάδα των ανήλικων δραστών και εντόπισαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά. Όπως προέκυψε στη συνέχεια οι ανήλικοι είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.
Από τους περίπου 40 δράστες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 7 άτομα και συγκεκριμένα 5 Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Όλοι τους κατηγορούνται όλοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Σύμφωνα με το Star, η οπλισμένη συμμορία των ανηλίκων επιτέθηκαν σε άλλους ανήλικους το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Μακρυγιάννη.
Οι ανήλικοι κρατώντας ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια μέχρι και φτυάρια έτρεχαν και απειλούσαν να σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιος από τους ανήλικους δεν δίστασε να χτυπήσει μία κοπέλα, όταν αυτή τους προσέγγισε για να τους πει να φύγουν προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Γείτονες και περαστικοί άκουσαν τη φασαρία και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι δράστες για να αποφύγουν τη σύλληψη έτρεξαν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά. Μάλιστα, μία ομάδα 15 ατόμων έφυγε προς την οδό Νεμέας και μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν ασύλληπτοί.
Όπως αναφέρει το STAR, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στην ομάδα των ανήλικων δραστών και εντόπισαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά. Όπως προέκυψε στη συνέχεια οι ανήλικοι είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.
Από τους περίπου 40 δράστες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 7 άτομα και συγκεκριμένα 5 Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Όλοι τους κατηγορούνται όλοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.
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