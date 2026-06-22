Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη και σύγκρουση μοτοσικλέτας με σχολικό λεωφορείο στο Κερατσίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Κερατσίνι Μηχανή Συλλήψεις Σχολικό Αστυνομία

Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη και σύγκρουση μοτοσικλέτας με σχολικό λεωφορείο στο Κερατσίνι

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι

Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη και σύγκρουση μοτοσικλέτας με σχολικό λεωφορείο στο Κερατσίνι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι, όπου η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι, όπου, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό 'Αγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μηχανής, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπολοίπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απείθεια.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης