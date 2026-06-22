Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Αντώνης Καργιώτης Πειραιάς Λιμάνι Μνημείο Βασίλης Κικίλιας

Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά

Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης ζωής, λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά
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Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη από το λιμάνι του Πειραιά, ζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε, έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα και πλήρως, ποιος και με ποιον τρόπο προχώρησε στην απομάκρυνση του μνημείου: «Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Καργιώτης, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Horizon με προορισμό το Ηράκλειο, είχε απωθηθεί από μέλη του πληρώματος ενώ το πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία απόπλου, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του και ο 36χρονος παρασύρθηκε από την περιδίνηση των υδάτων που προκάλεσαν οι προπέλες, χάνοντας τη ζωή του από πνιγμό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή, οδήγησε στην ποινική δίωξη μελών του πληρώματος και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής στις θαλάσσιες μεταφορές.


Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην Πύλη Ε3 του λιμανιού του Πειραιά, στο σημείο όπου στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 έχασε τη ζωή του ο 36χρονος Αντώνης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή της  στα social media, η μητέρα της 21χρονης Έμμας, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, εξέφρασε την αντίδρασή της για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν την κατάσταση του μνημείου πριν και μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο της Πύλης Ε3, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος επιβατηγού πλοίου τον απώθησαν από τον καταπέλτη στη θάλασσα.

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Στην ανάρτησή της η Κέλλυ Καμπάκη σημειώνει ότι το μνημείο είχε βανδαλιστεί επανειλημμένα και υποστηρίζει ότι, μετά από 14 περιστατικά φθοράς, «την 15η τα εξαφάνισαν όλα».

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στο σημείο της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Έμμα, αφήνοντας αιχμές για όσους επιθυμούν να σβήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

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