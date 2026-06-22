Έρευνα για την αφαίρεση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά

Έχω ζητήσει να διερευνηθεί άμεσα και πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες ποιος και με ποιο τρόπο αφαίρεσε το μνημείο στη μνήμη του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά.



Το μνημείο αυτό είναι πολύτιμο, γιατί θυμίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την αξία της ανθρώπινης…