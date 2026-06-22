Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Έβρος

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε  σε πευκόφυτη περιοχή στο Μέγα Δέρειο του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο

Στο σημείο βρέθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.  
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική,  επιχείρησαν συνολικά 38 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 12 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.

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