Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου
Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε πευκόφυτη περιοχή στο Μέγα Δέρειο του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο
Στο σημείο βρέθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.
Στο σημείο βρέθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχείρησαν συνολικά 38 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 12 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
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