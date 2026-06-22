Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου

σε πευκόφυτη περιοχή στο Μέγα Δέρειο του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασεΣτο σημείο βρέθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική,που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.