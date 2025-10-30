ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Σφυρί συγκατοικος Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του

Μετά τον ξυλοδαρμό ο 31χρονος πήρε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος -  Με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα ο 70χρονος

Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του
Στράτος Λούβαρης
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 31χρονο προσωρινό συγκάτοικό του, έπεσε ένας 70χρονος άνδρας το βράδυ της Τετάρτης, μέσα στο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 21:30 και αφού προηγήθηκε άγριος καβγάς μεταξύ τους. Ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα. Στη συνέχεια πήρε τις τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος και τράπηκε σε φυγή.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στράτος Λούβαρης
