Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του
Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του
Μετά τον ξυλοδαρμό ο 31χρονος πήρε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος - Με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα ο 70χρονος
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 31χρονο προσωρινό συγκάτοικό του, έπεσε ένας 70χρονος άνδρας το βράδυ της Τετάρτης, μέσα στο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Όλα έγιναν λίγο πριν τις 21:30 και αφού προηγήθηκε άγριος καβγάς μεταξύ τους. Ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα. Στη συνέχεια πήρε τις τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος και τράπηκε σε φυγή.
Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όλα έγιναν λίγο πριν τις 21:30 και αφού προηγήθηκε άγριος καβγάς μεταξύ τους. Ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα. Στη συνέχεια πήρε τις τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος και τράπηκε σε φυγή.
Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα