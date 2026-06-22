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Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Κερατέα, δεν κινδύνευσαν σπίτια, βίντεο και φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Κερατέα, δεν κινδύνευσαν σπίτια, βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε ρέμα στην λεωφόρο Λαυρίου - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:00, εκδηλώθηκε σε καλάμια εντός ρεματιάς στη λεωφόρο Λαυρίου, με την κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων να είναι άμεση, ενώ κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν γίνει.
73 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής επιχείρησαν στο σημείο.
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Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ελάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.
Με εντολή Αρχηγού ΠΣ στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:00, εκδηλώθηκε σε καλάμια εντός ρεματιάς στη λεωφόρο Λαυρίου, με την κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων να είναι άμεση, ενώ κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν γίνει.
73 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής επιχείρησαν στο σημείο.
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ελάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.
Με εντολή Αρχηγού ΠΣ στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.
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