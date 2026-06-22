Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι
Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι
Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί ενώ έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
Ευχάριστα είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από μπαλκόνι Γυμνάσιου στο Χαϊδάρι. Μετά από χειρουργεία και «μάχη» που έδωσε τόσο η ίδια όσο και το ιατρικό προσωπικό η υγεία της έφηβης παρουσιάζει βελτίωση.
Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί ενώ έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Εντός των επόμενων ημερών, η 13χρονη αναμένεται λάβει εξιτήριο και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης, κατά πληροφορίες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου υποστηρίζοντας πως «κατάφεραν ένα ιατρικό θαύμα».
Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί ενώ έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Εντός των επόμενων ημερών, η 13χρονη αναμένεται λάβει εξιτήριο και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης, κατά πληροφορίες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου υποστηρίζοντας πως «κατάφεραν ένα ιατρικό θαύμα».
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