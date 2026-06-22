Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί

ενώ

έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ