Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Αγόρι 2 ετών στην Ρόδο έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου
Αγόρι 2 ετών στην Ρόδο έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε κάταγμα λαγονίου
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα αγόρι ηλικίας δύο ετών στη Ρόδο, μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.
Το μικρό παιδί, τραυματίστηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις.
Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί υπέστη κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος και το μεγάλο ύψος της πτώσης, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.
Το 2χρονο νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη της υγείας του είναι ενθαρρυντικά και το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, ωστόσο η έκβαση μέχρι στιγμής θεωρείται ιδιαίτερα θετική, δεδομένων των συνθηκών και του ύψους από το οποίο έπεσε το παιδί.
Το μικρό παιδί, τραυματίστηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις.
Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί υπέστη κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος και το μεγάλο ύψος της πτώσης, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.
Το 2χρονο νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη της υγείας του είναι ενθαρρυντικά και το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, ωστόσο η έκβαση μέχρι στιγμής θεωρείται ιδιαίτερα θετική, δεδομένων των συνθηκών και του ύψους από το οποίο έπεσε το παιδί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα