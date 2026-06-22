Σε ύφεση η φωτιά στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Σε ύφεση η φωτιά στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης

Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή και έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση

Σε ύφεση η φωτιά στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης
Στράτος Λούβαρης
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Σε ύφεση η φωτιά στο δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά έκαιγε λίγο έξω από την Περαία και συγκεκριμένα κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν εθελοντές και 4υδροφόρες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδύνεψε κατοικημένη περιοχή.  Ο καπνός ήταν ορατός και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.


Λόγω των πυκνών έντονων μαύρων καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις 17:54.  Συγκεκριμένα ενημερωνόντουσαν ότι οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους και καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.


Κλείσιμο
Σε ύφεση η φωτιά στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε οικίες και υποδομές ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Λίγο μετά τις 19:00 η εικόνα της φωτιάς ήταν καλύτερη με τις δυνάμεις όμως να παραμένουν στο σημείο.
Στράτος Λούβαρης
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