«Εύχομαι να την βρούνε»: Ακούστε τον καθ' ομολογία δολοφόνο της Σταυρούλας να παίζει θέατρο σε επικοινωνία με τον αδερφό της
«Εύχομαι να την βρούνε»: Ακούστε τον καθ' ομολογία δολοφόνο της Σταυρούλας να παίζει θέατρο σε επικοινωνία με τον αδερφό της
O 43χρονος ακούγεται να λέει πως είναι τρομοκρατημένος και αυτό που επιθυμεί είναι να βρεθεί η γυναίκα - Την Τετάρτη η κηδεία της στο Βαρύπετρο Χανίων
Ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ο καθ' ομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπαιζε θέατρο στον αδερφό της και ευχόταν να βρεθεί η γυναίκα -ώστε και εκείνος να έχει «μια ήσυχη ζωή», γιατί αυτό που επιθυμεί είναι η υγεία του- έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας, η κηδεία της οποίας θα γίνει την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων, οι Αρχές έβαλαν στο κάδρο των υπόπτων τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της. Λίγο πριν ο 43χρονος Σκοπιανός ομολογήσει πως εκείνος είναι ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αδερφό της, ο οποίος ανησυχούσε για την τύχη της.
Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία που έφερε στο φως το Live News, ακούγεται ο 43χρονος να λέει πως είναι τρομοκρατημένος και αυτό που επιθυμεί είναι να βρεθεί η γυναίκα.
Υπενθυμίζεται πως ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Σκοπιανός: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο... Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή την στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».
Αδερφός: Όλοι αυτό θέλουμε αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.
Σκοπιανός: Όχι.. όχι... μιλάμε... Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.
Αδερφός: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;
Σκοπιανός: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψε με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, οι τραυματισμοί στο κεφάλι ήταν εκείνοι που αποδείχθηκαν μοιραίοι για τη 45χρονη. Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι που επίσης παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο δράστης ήταν επιφανειακά και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, καθώς δεν εισχώρησαν στον θώρακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Όταν εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, πιστεύοντας ότι θα την σκοτώσει. Διαπιστώνοντας όμως ότι παρέμενε ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.
Οι λεπτομέρειες της εξιχνίασης της υπόθεσης παρουσιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας, η κηδεία της οποίας θα γίνει την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων, οι Αρχές έβαλαν στο κάδρο των υπόπτων τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της. Λίγο πριν ο 43χρονος Σκοπιανός ομολογήσει πως εκείνος είναι ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αδερφό της, ο οποίος ανησυχούσε για την τύχη της.
Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία που έφερε στο φως το Live News, ακούγεται ο 43χρονος να λέει πως είναι τρομοκρατημένος και αυτό που επιθυμεί είναι να βρεθεί η γυναίκα.
Υπενθυμίζεται πως ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Σκοπιανός: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο... Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή την στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».
Το τηλεφώνημα του Σκοπιανού ενοικιαστή με τον αδερφό της Σταυρούλας
Αδερφός: Όλοι αυτό θέλουμε αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.
Σκοπιανός: Όχι.. όχι... μιλάμε... Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.
Αδερφός: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;
Σκοπιανός: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψε με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.
Τα ευρήματα της νεκροψίαςΝέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προέκυψαν από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της άτυχης γυναίκας. Όπως προέκυψε από τα ευρήματα, ο θάνατος της προήρθε από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ οι μαχαιριές σύμφωνα με τον ιατροδικαστή είναι επιφανειακές.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της 45χρονης επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της κατάφερε ο 43χρονος νοικάρης της, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του.
Όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, οι τραυματισμοί στο κεφάλι ήταν εκείνοι που αποδείχθηκαν μοιραίοι για τη 45χρονη. Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι που επίσης παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο δράστης ήταν επιφανειακά και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, καθώς δεν εισχώρησαν στον θώρακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Όταν εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, πιστεύοντας ότι θα την σκοτώσει. Διαπιστώνοντας όμως ότι παρέμενε ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.
Οι λεπτομέρειες της εξιχνίασης της υπόθεσης παρουσιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.
Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αρχικά θα απολογηθεί για την υπόθεση καλλιέργειας ινδικής κάνναβης, ενώ μετά την απαγγελία της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 45χρονης.
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