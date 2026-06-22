«Εύχομαι να την βρούνε»: Ακούστε τον καθ' ομολογία δολοφόνο της Σταυρούλας να παίζει θέατρο σε επικοινωνία με τον αδερφό της

O 43χρονος ακούγεται να λέει πως είναι τρομοκρατημένος και αυτό που επιθυμεί είναι να βρεθεί η γυναίκα - Την Τετάρτη η κηδεία της στο Βαρύπετρο Χανίων