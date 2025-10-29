Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Άγριο έγκλημα στη Ροδόπη: 51χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του μέσα στο σπίτι τους
Άγριο έγκλημα στη Ροδόπη: 51χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του μέσα στο σπίτι τους
Ο δράστης φέρεται να χτυπούσε τον 82χρονο πατέρα του με μία μαγκούρα - Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του φονικού
Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ίασμο Ροδόπης, όπου ένας 51χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του 82χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο να κάθεται ατάραχος δίπλα του.
Ο άτυχος άνδρας έφερε κηλίδες αίματος στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, έφερε σωματικές κακώσεις από θλων όργανο στο μέτωπο και στη δεξιά κροταφική χώρα. Τα χτυπήματα, ωστόσο, δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του — ο οποίος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.
Στον χώρο βρέθηκε και ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές ως πιθανό μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.
Οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης συνεχίζονται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο να κάθεται ατάραχος δίπλα του.
Ο άτυχος άνδρας έφερε κηλίδες αίματος στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, έφερε σωματικές κακώσεις από θλων όργανο στο μέτωπο και στη δεξιά κροταφική χώρα. Τα χτυπήματα, ωστόσο, δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του — ο οποίος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.
Στον χώρο βρέθηκε και ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές ως πιθανό μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.
Ψυχιατρικό ιστορικό ο 51χρονος δράστηςΟ φερόμενος ως δράστης, Μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου σε ψυχιατρική μονάδα για νοσηλεία και αξιολόγηση.
Οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης συνεχίζονται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα