Βραβεία Αριστείας: 1.000 ευρώ και τιμητικός πάπυρος για τους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών 2025

Η απόφαση που ορίζει το πλαίσιο για τη χορήγηση Βραβείων Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όσους και όσες πέτυχαν κορυφαίες επιδόσεις στις εξετάσεις του 2025 και εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27/10.







Σημειώνεται, ότι η απόφαση προβλέπει πως η συνολική δαπάνη για την εκταμίευση των βραβείων είναι 500.000 €, ποσό που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΙΚΥ για το έτος 2025. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει ήδη ληφθεί και καταχωρηθεί.



Το περιεχόμενο του βραβείου Οι δικαιούχοι θα λάβουν:







-Χρηματικό ποσό 1.000 €, ως άμεση υποστήριξη προς τον πρωτοετή φοιτητή που πληροί τις προϋποθέσεις.



Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο Το βραβείο έχει στοχευμένο χαρακτήρα:



Οι δικαιούχοι είναι οι πέντε πρώτοι και πρώτες σε σειρά εισαγωγής κάθε Σχολής/Τμήματος, από την ειδική «Λίστα σχολών για Πανελλαδικές 2025», με τη μέγιστη βαθμολογία.



Η εγγραφή — και όχι η τελική μετεγγραφή — λογίζεται για το δικαίωμα: δηλαδή όποιος είναι πρώτος στην αρχική εισαγωγή, ακόμα κι αν στο μέλλον κάνει μετεγγραφή, μπορεί να λάβει το βραβείο.



Για στρατιωτικές ή σχολές ασφαλείας, ως εγγραφή θεωρείται η ορκωμοσία.



Αν υπάρξει ισοβαθμία, η γραμματεία θα στείλει στοιχεία όλων των ισοβαθμούντων και το Δ.Σ. του ΙΚΥ θα αποφασίσει ποιοι θα λάβουν το βραβείο.



Πώς θα εφαρμοστεί Η διοικητική διαδικασία είναι λεπτομερώς ρυθμισμένη:



Οι γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα υποβάλλουν έγκαιρα στο ΙΚΥ τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, σειρά εισαγωγής, ΑΦΜ, email) καθώς και των επόμενων τεσσάρων υποψηφίων, που θα λάβουν το τιμητικό δίπλωμα.



Οι δικαιούχοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει δημόσιο χρηματικό βραβείο ή υποτροφία άνω των 500 €.



Το ΙΚΥ συντάσσει πίνακα δικαιούχων, το Δ.Σ. εγκρίνει, και οι δικαιούχοι καλούνται μέσω email να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).



Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΥ θα προχωρήσουν στην εκταμίευση του ποσού με νόμιμες διαδικασίες.



Τυχόν επιμέρους λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν αργότερα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.