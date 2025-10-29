Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Θεσσαλονίκη: 35χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο στο Ισραήλ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Από τη Γεωργίς ο συλληφθείς - Το πλαστό διαβατήριο ήταν με στοιχεία άλλου Ισραηλινού
Στη σύλληψη ενός 35χρονου καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε να χρησιμοποιεί πλαστό διαβατήριο με στοιχεία Ισραηλινού ατόμου που θα ταξίδευε προς Ισραήλ προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ «συνελήφθηε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες την 28-10-2025 στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 35χρονος υπήκοος Γεωργίας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη να χρησιμοποιεί πλαστό διαβατήριο με στοιχεία Ισραηλινού έτερου ατόμου που θα ταξίδευε προς Ισραήλ».
Από την ίδια Υπηρεσία συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που του έγινε, είχε εισέλθει παράνομα στην Χώρα.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
