Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή επίδειξη drones, συστημάτων anti-drone και όπλων τεχνητής νοημοσύνης στη στρατιωτική παρέλαση - Δείτε βίντεο
Άρωμα της νέας εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων - Το ελληνικής κατασκευής σύστημα αντι-drone «Κένταυρος»
Μία πρώτη γεύση από τα drones, τα anti-drones και τα όπλα τεχνητής νοημοσύνης των Ενόπλων Δυνάμεων πήραν σήμερα όσοι έδωσαν το παρόν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Η φετινή στρατιωτική παρέλαση έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti - drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης.
Μεταξύ άλλων, το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες στην Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και συνέβαλε στην αποτροπή επιθέσεων από ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήματα.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων», σχεδιασμένο για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού με ικανότητες παρεμβολής και ουσιαστικής αντιμετώπισης εχθρικών drones, καθώς και ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.
