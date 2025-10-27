Συναγερμός στο Γαλάτσι για την εξαφάνιση 29χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Γαλάτσι

Συναγερμός στο Γαλάτσι για την εξαφάνιση 29χρονου

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γαλατσίου ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ.), 29 ετών, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 27/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Πουλή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ,) έχει ύψος 1,70 μ., βάρος κανονικό, έχει κάστανα ξυρισμένα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρι φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

