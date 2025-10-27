Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Συναγερμός στο Γαλάτσι για την εξαφάνιση 29χρονου
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γαλατσίου ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ.), 29 ετών, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 27/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Πουλή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ,) έχει ύψος 1,70 μ., βάρος κανονικό, έχει κάστανα ξυρισμένα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρι φούτερ.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
