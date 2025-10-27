Σταθερή η κατάσταση του φιλάθλου που υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να σώσει το παιδί του σε επεισόδια αγώνα στην Πάτρα
Στις πέντε ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Σαραβαλίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου, για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Αχαΐας.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άτομα γνωστά στις αστυνομικές αρχές, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το περιστατικό με τον οπαδό που υπέστη έμφραγμα μπροστά στο παιδί του.
Σύμφωνα με το tempo24, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε τρεις ακόμη συλλήψεις για τα επεισόδια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε πέντε. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλοι συμμετέχοντες, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν άτομα που φέρεται να έχουν προσωπική σχέση με παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο 60ό λεπτό του ντέρμπι μεταξύ της Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου, όταν η ένταση στον αγωνιστικό χώρο μεταφέρθηκε στις εξέδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ξεκίνησε ύστερα από επεισόδιο ανάμεσα σε δύο παίκτες αντίπαλων ομάδων, με τον έναν να καλεί τα αδέλφια του για «ενισχύσεις». Τα άτομα έφθασαν στο γήπεδο λίγο αργότερα και η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να αποκατασταθεί η τάξη.
Οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή του αγώνα, καθώς οι συμπλοκές στις κερκίδες οδήγησαν στον τραυματισμό τριών ατόμων. Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά έναν οπαδό της ΑΕ Αιγίου, ο οποίος υπέστη έμφραγμα την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει το ανήλικο παιδί του από τον χώρο των επεισοδίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλαθλος βρισκόταν στην πλευρά του κυλικείου όταν άρχισαν οι συγκρούσεις. Παίρνοντας το παιδί του αγκαλιά, έσπευσε να απομακρυνθεί, όμως η ένταση και η αγωνία της στιγμής προκάλεσαν δυσφορία και τελικά έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.
Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην ομάδα της ΑΕ Αιγίου και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας, ενώ οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους των επεισοδίων συνεχίζονται.
