Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες με λεία 65.000 ευρώ
Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, προσπάθησαν να εξαπατήσουν άλλες 2 γυναίκες απαιτώντας 85.000 ευρώ
Στη σύλληψη άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το ποσό των 65.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στις 22 και 24 Οκτωβρίου συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθεί δήθεν σε άμεση χειρουργική επέμβαση.
Μάλιστα για να τις πείσουν, άλλος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο το δήθεν τραυματισμένο παιδί τους.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς.
Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, προσπάθησαν στις 22 Οκτωβρίου να εξαπατήσουν άλλες 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς, απαιτώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
