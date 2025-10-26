ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο ακόμα προφυλακίσεις κατηγορουμένων - Τέσσερις πλέον οι προφυλακίσεις

Δύο ακόμη προφυλακίσεις αποφασίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο της ανάκρισης για τη μεγάλη, νέα υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Έτσι, από τους δώδεκα κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, στη φυλακή έχουν οδηγηθεί οι τέσσερις εξ αυτών.Συγκεκριμένα, με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της Ευρωπαίας εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.Νωρίτερα σήμερα, για την ίδια υπόθεση, αποφασίστηκε η προφυλάκιση μίας γυναίκας, 53 ετών, η οποία φέρεται επίσης ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Κατηγορούμενες μαζί της είναι και οι δύο κόρες της, που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.Ακόμη, σήμερα τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, και ένας άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πλήθος συναλλαγών από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, απολογήθηκαν συνολικά δώδεκα άτομα.Οι απολογίες θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, καθώς οι τριάντα επτά συνολικά κατηγορούμενοι της υπόθεσης οδηγούνται στο ανακριτικό γραφείο κατά ομάδες, προκειμένου να δώσουν, κατά περίπτωση, εξηγήσεις για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.