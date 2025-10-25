Μελίνα Κανά για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν ένας μάγος της σκηνής»
«Μέσα μου τον κρατώ σαν έναν άνθρωπο που είχε το θάρρος της γνώμης του. Ήταν μοναδικός και θεωρώ ότι ήταν ποιητής», είπε η τραγουδίστρια
Η τραγουδίστρια Μελίνα Κανά μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews για τον Διονύση Σαββόπουλο.
«Αγαπούσε πολύ ο κόσμος και δικαιολογημένα γιατί ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, μια προσωπικότητα έντονη, ένας πλήθος, μια πληθωρική προσωπικότητα. Άφηνε το στίγμα του παντού. Άκουσα που τον είπατε παραμυθά και θα συμφωνήσω. Τα προγράμματα που έστηνε ήταν μοναδικά. Είχε έναν πολύ ωραίο τρόπο να διηγείται. Επίσης εγώ προσωπικά απολάμβανα να συζητώ μαζί του γιατί ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και έκανε πολύ έτσι εύστοχες παρατηρήσεις. Ό, τι μου έλεγε το ρουφούσα, το άκουγα προσεκτικά γιατί τότε ήμουν και εγώ οπότε ήταν πολύ έντονη η επαφή μαζί του. Στα προγράμματά του τα διάνθιζε με ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γινόντουσαν τα προγράμματά του μαγικά. Δημιουργούσε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν ένας μάγος της σκηνής» δήλωσε μεταξύ άλλων η Μελίνα Κανά.
Ταυτόχρονα εξήγησε: «Μέσα μου τον κρατώ σαν έναν άνθρωπο που είχε το θάρρος της γνώμης του. Ήταν μοναδικός και θεωρώ ότι ήταν ποιητής. Τα τραγούδια του, δηλαδή είναι ποιήματα στιχουργικά. (…) Ένας άνθρωπος ζωντανός. Δηλαδή τις αλλαγές του και την εσωτερική του πορεία δεν δίσταζε να την εξομολογηθεί στον κόσμο. Νομίζω πως έζησε μια πλούσια ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του, όπως είπατε, την προστάτευσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχε καλούς και φίλους για πολλά χρόνια. Εύχομαι η ψυχή του να αναπαυθεί και να βρει εκεί πάνω που πήγε όλους τους αγαπημένους του που είχαν φύγει από τη ζωή».
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
