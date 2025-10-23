Άλιμος: Η στιγμή που φτάνει ασθενοφόρο στο γυμναστήριο για να παραλάβει τον 15χρονο - Δείτε βίντεο
Άλιμος: Η στιγμή που φτάνει ασθενοφόρο στο γυμναστήριο για να παραλάβει τον 15χρονο - Δείτε βίντεο
Ο ανήλικος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Παίδων μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη, ενώ ασκούνταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» δίνει ο 15χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:20, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυμναστές και οι υπόλοιποι πελάτες του γυμναστηρίου αντιλήφθηκαν πως ο ανήλικος ένιωσε μια αδιαθεσία και κάλεσαν το 166.
Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο ένας πελάτης του γυμναστηρίου, ο οποίος γνώριζε από πρώτες βοήθειες, του έκανε ΚΑΡΠΑ προκειμένου να τον κρατήσει ζωντανό, καθώς ο 15χρονος είχε υποστεί ανακοπή και έχανε παλμούς.
Σε βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει έξω από το γυμναστήριο και οι διασώστες ανεβαίνουν στο κτίριο.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα, δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμεύουν έξω από το γυμναστήριο και οι Αστυνομικοί αποκλείουν το χώρο μπροστά από το ασθενοφόρο για να περάσει το φορείο με τον 15χρονο.
Ακολουθούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μεταφέρουν τον ανήλικο αθλητή χωρίς τις αισθήσεις του και τον βάζουν στο ασθενοφόρο που θα τον μεταφέρει αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:20, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυμναστές και οι υπόλοιποι πελάτες του γυμναστηρίου αντιλήφθηκαν πως ο ανήλικος ένιωσε μια αδιαθεσία και κάλεσαν το 166.
Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο ένας πελάτης του γυμναστηρίου, ο οποίος γνώριζε από πρώτες βοήθειες, του έκανε ΚΑΡΠΑ προκειμένου να τον κρατήσει ζωντανό, καθώς ο 15χρονος είχε υποστεί ανακοπή και έχανε παλμούς.
Σε βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει έξω από το γυμναστήριο και οι διασώστες ανεβαίνουν στο κτίριο.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα, δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμεύουν έξω από το γυμναστήριο και οι Αστυνομικοί αποκλείουν το χώρο μπροστά από το ασθενοφόρο για να περάσει το φορείο με τον 15χρονο.
Ακολουθούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μεταφέρουν τον ανήλικο αθλητή χωρίς τις αισθήσεις του και τον βάζουν στο ασθενοφόρο που θα τον μεταφέρει αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα