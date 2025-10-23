Άλιμος: Σωτήρια η ΚΑΡΠΑ που έγινε στον 15χρονο στο γυμναστήριο λίγο μετά την ανακοπή
Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του
Σε μία μάχη με τον χρόνο επιδόθηκαν οι γιατροί του Ασκληπιείου Βούλας το απόγευμα της Τετάρτης, όταν μεταφέρθηκε εκεί εσπευσμένα ένας 15χρονος που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στον Άλιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έφτασε χωρίς σφυγμό στα Επείγοντα, με τους γιατρούς να ξεκινούν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης.
Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να τον ανατάξουν και να σταθεροποιήσουν την καρδιακή του λειτουργία.
Όπως επισημαίνουν ιατρικές πηγές, η έγκαιρη παρέμβαση πριν την άφιξή του στο νοσοκομείο φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαναφορά του.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν μέσα στο γυμναστήριο άτομο με ιατρική εκπαίδευση, που ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
Η άμεση αυτή αντίδραση χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως σωτήρια. Όπως εξηγούν, στα περιστατικά καρδιακής ανακοπής, κάθε λεπτό χωρίς ΚΑΡΠΑ μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ταχύτητα με την οποία δόθηκε βοήθεια φαίνεται πως έκανε τη διαφορά.
Κατά την πρώτη ιατρική εκτίμηση στο Ασκληπιείο, εντοπίστηκε ένα μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι, αποτέλεσμα πιθανότατα της πτώσης τη στιγμή που το παιδί έχασε τις αισθήσεις του.
Αφού επανήλθε ο καρδιακός ρυθμός και σταθεροποιήθηκαν οι ζωτικές του λειτουργίες, ο 15χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, αλλά σταθερή.
