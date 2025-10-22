Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί
Αναζητείται ο 32χρονος δράστης στο πλαίσιο του αυτοφώρου
Στιγμές τρόμου έζησε μία 34χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Ηράκλειο, όταν ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από τη Βουλγαρία της επιτέθηκε κατά τη διάρκεια καβγά, χτυπώντας την με χέρια και πόδια σε σώμα και κεφάλι. Από τα χτυπήματα η γυναίκα υπέστη κακώσεις, χωρίς, πάντως, να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, αλλά δεν ζήτησε να απευθυνθεί σε κάποια δομή υποστήριξης ούτε να της δοθεί panic button
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, ωστόσο ο 32χρονος δεν βρέθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Πηγή: Neakriti
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, αλλά δεν ζήτησε να απευθυνθεί σε κάποια δομή υποστήριξης ούτε να της δοθεί panic button
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, ωστόσο ο 32χρονος δεν βρέθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Πηγή: Neakriti
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα