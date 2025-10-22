Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί

Αναζητείται ο 32χρονος δράστης στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και έσπευσε να εξαφανιστεί
Στιγμές τρόμου έζησε μία 34χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Ηράκλειο, όταν ο 32χρονος σύντροφός της, επίσης από τη Βουλγαρία της επιτέθηκε κατά τη διάρκεια καβγά, χτυπώντας την με χέρια και πόδια σε σώμα και κεφάλι. Από τα χτυπήματα η γυναίκα υπέστη κακώσεις, χωρίς, πάντως, να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, αλλά δεν ζήτησε να απευθυνθεί σε κάποια δομή υποστήριξης ούτε να της δοθεί panic button

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, ωστόσο ο 32χρονος δεν βρέθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

